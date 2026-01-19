«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», в понедельник, 19 января, вышла в эфир с новым сообщением, в котором прозвучало слово «ноосфера».
— 19.01.26 18:50 МСК. НЖТИ 97281 НООСФЕРА 5176 3559, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
15 января «радиостанция Судного дня» передала в эфир сообщение, в котором содержалось слово «ботва». До этого станция выходила на связь 12 января, передав два новых сообщения, в которых содержались слова «нутошато» и «кортодонг». Во время новогодних праздников УВБ-76 также выходила в эфир: в понедельник, 5 января, радиостанция передала слово «вкрапленье».
30 декабря 2025 года «радиостанция Судного дня» включила «Лебединое озеро». В канун Нового года на ее частоте также можно было услышать музыкальные композиции. Например, в эфире радиостанции заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale», с которой он выиграл Евровидение-2009 в России. После этого станция транслировала и другие композиции.
Активность УВБ-76 нередко связывают с разведывательными или военными ведомствами. «Вечерняя Москва» рассказала о самых известных теориях заговора вокруг «радиостанции Судного дня».