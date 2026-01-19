«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с новым сообщением

30 декабря 2025 года «радиостанция Судного дня» включила «Лебединое озеро». В канун Нового года на ее частоте также можно было услышать музыкальные композиции. Например, в эфире радиостанции заиграла песня певца Александра Рыбака «Fairytale», с которой он выиграл Евровидение-2009 в России. После этого станция транслировала и другие композиции.