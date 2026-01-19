Похороны Валентино Гаравани пройдут в Риме 23 января

Церемония прощания пройдёт в базилике Богоматери ангелов и мучеников (Санта-Мария-дельи-Анджели-э-деи-Мартери), построенной Микеланджело на руинах терм Диоклетиана.
«Валентино умер в своем римском доме в окружении близких», — добавили в пресс-службе фонда.
Как сообщал Life.ru, Гаравани ушёл из жизни в возрасте 93 лет. Почти полвека он создавал наряды для самых известных женщин мира. Среди его клиенток — Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди.
Модный дом Valentino основали в 1960 году в Риме. Валентино жил в Италии, но много времени проводил в Париже, где учился и начинал карьеру в середине XX века. После пандемии он постоянно оставался в Риме. В 2012 году бренд приобрёл катарский инвестиционный фонд, но итальянские дизайнеры продолжили работать в доме, а коллекции регулярно представляли на Неделях высокой моды.
