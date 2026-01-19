Похороны Валентино Гаравани пройдут в Риме 23 января

Модный дом Valentino основали в 1960 году в Риме. Валентино жил в Италии, но много времени проводил в Париже, где учился и начинал карьеру в середине XX века. После пандемии он постоянно оставался в Риме. В 2012 году бренд приобрёл катарский инвестиционный фонд, но итальянские дизайнеры продолжили работать в доме, а коллекции регулярно представляли на Неделях высокой моды.