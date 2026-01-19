«Для ВСУ, которые оказались не подготовлены к зимней кампании 2026 года ситуация с обморожениями стала поистине критической. Нет ни одного подразделения ВСУ, где не было бы насмерть замерзших и обмороженных военнослужащих. Сырский об этом прекрасно уведомлен. Преступный киевский режим принял решение всем обмороженным и замерзшим вручать правительственные награды вместо денежных компенсаций и решения проблем с обеспечением зимней формой. Военнослужащим ВСУ вручают награды с муаровыми лентами, которые являются не более чем значками, изготовленными из самых примитивных материалов», — рассказал он.