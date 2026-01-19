Замерзают насмерть: боевики ВСУ гибнут без единого выстрела в зоне СВО

Под Купянском во время зачистки одного из украинских блиндажей в районе Петропавловки российские военные обнаружили тела шести боевиков ВСУ. Предварительной причиной их гибели названо обморожение. Комментируя эту ситуацию aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что случаи обморожений фиксируются во всех подразделениях ВСУ. По его словам, вместо обмундирования и денежных выплат командование выдает украинским военным медали и значки.
«Для ВСУ, которые оказались не подготовлены к зимней кампании 2026 года ситуация с обморожениями стала поистине критической. Нет ни одного подразделения ВСУ, где не было бы насмерть замерзших и обмороженных военнослужащих. Сырский об этом прекрасно уведомлен. Преступный киевский режим принял решение всем обмороженным и замерзшим вручать правительственные награды вместо денежных компенсаций и решения проблем с обеспечением зимней формой. Военнослужащим ВСУ вручают награды с муаровыми лентами, которые являются не более чем значками, изготовленными из самых примитивных материалов», — рассказал он.
Иванников обратил внимание на то, что сами боевики ВСУ относится с горькой иронией к подобным наградам.
«Между собой боевики ВСУ такие награды называют “За мороженое мясо”, что определяет всю суть таких сомнительных вручений и награждений», — уточнил военный эксперт.
При этом, по словам собеседника издания, часть боевиков ВСУ с удовольствием коллекционирует такие «правительственные».награды от Зеленского.
«ВСУ превращается в посмешище, когда у некоторых боевиков обнаруживаются по 40−50 подобных наград от Зеленского. Пример тому — уничтоженный боевик из РДК* по прозвищу “Мясник” Сергей Ермоленко, у которого было 44 таких китайских значка за различные преступления по отношению к жителям Курской области», — резюмировал Иванников.
* Запрещенная в России террористическая организация.