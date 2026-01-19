OpenAI представит своё первое устройство во второй половине 2026 года

По его словам, устройство будет представлено во второй половине 2026 года и станет более «тихим» и простым в использовании, чем смартфон. Детали о внешнем виде и функционале девайса пока не раскрываются. Глава компании Сэм Альтман давно намекал на разработку гаджета с искусственным интеллектом.