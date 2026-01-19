Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

OpenAI представит своё первое устройство во второй половине 2026 года

Американская компания OpenAI, известная созданием ChatGPT, планирует выпустить своё первое физическое устройство уже в текущем году. Об этом сообщил руководитель отдела политики компании Крис Лехейн в интервью порталу Axios.

Источник: Life.ru

По его словам, устройство будет представлено во второй половине 2026 года и станет более «тихим» и простым в использовании, чем смартфон. Детали о внешнем виде и функционале девайса пока не раскрываются. Глава компании Сэм Альтман давно намекал на разработку гаджета с искусственным интеллектом.

Ранее сообщалось, что американская компания Nvidia Corp., являющаяся лидером в области производства полупроводников, изучает возможность инвестиций в OpenAI (разработчика ChatGPT) на сумму до 100 миллиардов долларов. Стороны заключили стратегическое партнёрское соглашение. Целью сотрудничества станет разработка и внедрение решений Nvidia для создания новейшей ИИ-инфраструктуры OpenAI, которая будет потреблять не менее 10 гигаватт энергии. Эти мощности планируется направить на обучение и запуск передовых моделей искусственного интеллекта в рамках проекта OpenAI по созданию «сильного ИИ» (AGI).

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.