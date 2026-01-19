В калужском аэропорту ввели временные ограничения

Срочная новость.
В авиагавани Калуги введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В авиагавани Калуги введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Срочная новость.
В авиагавани Калуги введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Мера носит профилактический характер и направлена на обеспечение безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.