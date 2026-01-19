Премьер Чехии Бабиш купил глобус, чтобы лучше видеть расположение Гренландии

По словам премьера, в случае запуска российской ракете «Орешник» потребовалось бы 26 минут, чтобы долететь до Белого дома, вспоминая о словах президента США Дональда Трампа о якобы претензиях России и Китая на остров. При этом Бабиш отметил, что в этом случае над Гренландией она пролетела бы на 11-й минуте.