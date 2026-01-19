Ричмонд
Премьер Чехии Бабиш купил глобус, чтобы лучше видеть расположение Гренландии

Андрей Бабиш призвал НАТО достичь соглашения внутри альянса по вопросу ситуации вокруг Гренландии.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассказал, что купил большой и красивый глобус. Объясняя причины его приобретения, политик отметил, что это необходимо для ориентации — так он сможет лучше видеть где находится Гренландия.

«Чтобы лучше видеть, где находится Гренландия, я купил большой и красивый глобус», — сообщил Бабиш.

По словам премьера, в случае запуска российской ракете «Орешник» потребовалось бы 26 минут, чтобы долететь до Белого дома, вспоминая о словах президента США Дональда Трампа о якобы претензиях России и Китая на остров. При этом Бабиш отметил, что в этом случае над Гренландией она пролетела бы на 11-й минуте.

Политик также подчеркнул, что НАТО необходимо достичь соглашения внутри альянса, а не вступать в конфликт и спорить из-за ситуации вокруг Гренландии.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о проведении переговоров с НАТО по вопросу суверенитета и территориальной принадлежности Гренландии.

