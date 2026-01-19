Эксперт Токарева объяснила, почему взрослые мужчины могут жить с родителями

Она также указала на искаженное восприятие мужских и женских ролей, которое, по ее мнению, усиливается социальными сетями и некоторыми низкоквалифицированными психологами. Токарева добавила, что в обществе существуют стереотипы, при которых мужчина может чувствовать себя неуверенно рядом с социально успешной женщиной.