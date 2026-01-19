Эксперт Токарева объяснила, почему взрослые мужчины могут жить с родителями

Взрослый мужчина может жить с родителями как по необходимости, так и из-за психологических проблем, связанных с авторитарным или одиноким родителем. Об этом в интервью НСН заявила руководитель центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
Психолог отметила, что ситуации бывают разными. По ее словам, мужчина может жить с родителями для того, чтобы ухаживать за ними на фоне болезни или после расставания с партнером.
Она также указала на искаженное восприятие мужских и женских ролей, которое, по ее мнению, усиливается социальными сетями и некоторыми низкоквалифицированными психологами. Токарева добавила, что в обществе существуют стереотипы, при которых мужчина может чувствовать себя неуверенно рядом с социально успешной женщиной.
Что касается сложностей с сепарацией во взрослом возрасте, эксперт советует в таких случаях обращаться к психотерапевту. Особенно трудно бывает отделиться сыновьям матерей, которые рожали «для себя», а также детям авторитарных родителей, формирующих инфантильность.
По мнению Токаревой, комфортным возрастом для начала самостоятельной жизни является 21 год.
