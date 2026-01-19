Ричмонд
Петербуржец купил маринованные огурцы в магазине и получил червей в «подарок»

Житель Санкт-Петербурга обнаружил червей в купленной банке маринованных огурцов. Об этом Mash на Мойке рассказал подписчик, купивший закрутку в магазине на улице Парашютной, и поделившийся отбивающими аппетит фотографиями.

По его словам, открыв банку, он понял, что «дегустация будет недолгой» — хватило одного взгляда, чтобы экстренно отставить банку с сюрпризом. Покупатель рассказал, что собирался использовать огурцы в качестве закуски, но его планы были испорчены.

В декабре стало известно, что эксперты Роскачества в ходе исследования икры лососёвых рыб обнаружили бактерии группы кишечной палочки в продукции пяти известных торговых марок: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска» и «Красная икра». Ещё у двух производителей было зафиксировано превышение уровня общей бактериальной обсеменённости. При этом во всех 21 проверенных образцах отсутствовали опасные патогены, такие как сальмонелла. Производители, в чьей продукции нашли нарушения, заявили о проведении внутренних проверок и усилении контроля качества.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.