Поиски пропавшей в Саудовской Аравии актрисы завершены: С заявлением вышел её муж

В Саудовской Аравии завершены поиски загадочно пропавшей актрисы из Малайзии Нади Кесумы. Печальную новость сообщил ее супруг в социальных сетях — она погибла.
Актрису объявили пропавшей без вести еще в прошлый четверг, 15 января. Нади Кесума была в международном аэропорту в саудовской Джидде, откуда отправлялась в Париж с остановкой в Лондоне. В Европу она летела с большой группой людей, цель поездки журналистам не раскрыли.
Когда обнаружили пропажу артистки, власти Саудовской Аравии подтверждали, что в последний раз ее видели в аэропорту, но потом ее след обрывался. Малазийское консульство в Джидде уже готовило заявление, передает Malaymail.
Но затем дипломатам и чиновникам удалось найти Нади. Выяснилось, что она умерла в больнице в тот же день, предварительная причина смерти — сердечный приступ. С чем связана такая неразбериха — неизвестно, также не раскрываются обстоятельства, которые предшествовали трагедии.
«Я рад, что проводил тебя в последний путь, моя дорогая. Я всегда буду скучать по тебе», — написал муж Нади Кесумы.
