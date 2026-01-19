Эксперты оценили стоимость расконсервации Ту-104 и Ил-96

Напомним, российские авиаперевозчики в 2026 году начнут вводить в эксплуатацию законсервированные лайнеры, чтобы сохранить объёмы перевозок. Авиакомпании, включая Red Wings, уже получили десять машин — пассажирские и грузовые Ту-204−214, Ан-148 и Ил-96, прошедшие восстановление. В течение следующих двух лет им будет передано ещё два Ту-204. Кроме того, прогнозируется, что число широкофюзаляжных Boeing 747, выполняющих регулярные рейсы, может вырасти в два раза.