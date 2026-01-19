Эксперты оценили стоимость расконсервации Ту-104 и Ил-96

Эксперт в беседе с «Постньюс» подчеркнул, что из десятка планируемых к восстановлению машин лишь три предназначены для гражданских авиаперевозок. Остальные суда, по его словам, будут обслуживать высших государственных лиц, и для таких задач логичнее использовать полностью российскую технику. При этом основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков отметил, что даже при огромных затратах гарантировать полную безопасность расконсервированных самолётов после длительного простоя крайне сложно.
Напомним, российские авиаперевозчики в 2026 году начнут вводить в эксплуатацию законсервированные лайнеры, чтобы сохранить объёмы перевозок. Авиакомпании, включая Red Wings, уже получили десять машин — пассажирские и грузовые Ту-204−214, Ан-148 и Ил-96, прошедшие восстановление. В течение следующих двух лет им будет передано ещё два Ту-204. Кроме того, прогнозируется, что число широкофюзаляжных Boeing 747, выполняющих регулярные рейсы, может вырасти в два раза.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.