В Турции хотят изменить систему «всё включено»

«Мы получили ряд предложений как от государственного, так и от частного сектора. Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения», — пояснил собеседник агентства. По его словам, корректироваться будет не вся система, а её детали в целях рационализации.
Ранее представители части туриндустрии Турции критиковали систему «всё включено», предлагая перейти на более гибкие форматы. Однако эксперт считают, что это спровоцирует отток ключевых для Антальи российских туристов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.