В Турции хотят изменить систему «всё включено»

В Турции рассматривают инициативу представителей туристического сектора, предлагающих внести изменения в традиционную систему «всё включено» в отелях страны. Об этом рассказали РИА «Новости» в турецких властных структурах.

Источник: Life.ru

«Мы получили ряд предложений как от государственного, так и от частного сектора. Предложения интересные, сейчас они находятся на стадии рассмотрения», — пояснил собеседник агентства. По его словам, корректироваться будет не вся система, а её детали в целях рационализации.

Ранее представители части туриндустрии Турции критиковали систему «всё включено», предлагая перейти на более гибкие форматы. Однако эксперт считают, что это спровоцирует отток ключевых для Антальи российских туристов.

