В Индии спасли нищего, а потом выяснилось, что у него есть 3 дома и бизнес

«Мы выяснили, что этому человеку принадлежат три бетонных дома, в том числе трёхэтажное здание. У него есть 3 авторикши, которые он сдаёт в аренду. У этого человека также есть машина, на которой он занимается попрошайничеством. Для этого он нанял водителя», — заявили в департаменте.