В Индии спасли нищего, а потом выяснилось, что у него есть 3 дома и бизнес

В Индии разоблачили богатого мужчину, который занимается попрошайничеством.

Источник: Аргументы и факты

На протяжении многих лет покупатели и торговцы на оживлённом рынке в индийском Индуре видели больного проказой мужчину, который передвигался по переулкам с помощью деревянной тележки, за спиной у него была поношенная сумка, а в руках он держал старые ботинки. Об этом пишет газета The Indian Express, материал которой перевёл aif.ru.

На прошлой неделе выяснилось, что этот человек был богаче многих из тех, у кого он просил милостыню. Оказалось, что мужчина владеет тремя домами, занимается неофициальным ростовщичеством, и имеет небольшой парк авторикш, которые сдаёт в аренду.

50-летнего Мангилала «спасли» во время кампании по борьбе с попрошайничеством, организованной Департаментом по развитию женщин и детей в Индуре, где попрошайничество запрещено.

«Мы выяснили, что этому человеку принадлежат три бетонных дома, в том числе трёхэтажное здание. У него есть 3 авторикши, которые он сдаёт в аренду. У этого человека также есть машина, на которой он занимается попрошайничеством. Для этого он нанял водителя», — заявили в департаменте.

По словам чиновников, Мангилал одалживал людям от 4 до 5 тысяч рупий, получая ежедневные проценты. Также занимаясь попрошайничеством, мужчина ежедневно зарабатывал 400−500 рупий.

«Он никогда не просил денег напрямую, а просто стоял рядом с покупателями, пока они не давали ему деньги добровольно», — отметили в ведомстве.

Окружной инспектор заявил, что после проверки всех фактов будут приняты карательные меры.

«В Индуре нет нищих, и правительство занимается их реабилитацией, чтобы они не испытывали никаких неудобств», — сказал он.

Ранее стало известно, что полицейские в Индии нашли украденное золото на сумму 60 млн рупий и вернули его владельцу.