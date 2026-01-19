Ричмонд
Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выдала нейтральный статус третьему российскому лыжнику.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус Никите Денисову, лыжнику, дважды занимавшему призовые места на этапах Кубка России. Данная информация опубликована на официальном сайте организации.

Помимо Денисова, аналогичный статус получили Танзиля Исраилова и Виталина Гирина, выступающие в горнолыжном спорте. Это позволит спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

За день до этого, 18 января, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о прекращении выдачи FIS нейтральных статусов российским атлетам. По её словам, новые запросы больше не будут удовлетворяться.

К тому моменту нейтральный статус был присвоен двум российским лыжникам: Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву. При этом ряду других членов российской лыжной сборной FIS отказала в предоставлении такого статуса.