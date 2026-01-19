Собянин вручил журналистам из Москвы премии за лучшие работы 2025 года

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 19 января, вручил журналистам из столицы правительственные премии за лучшие работы 2025 года. Об этом сообщает aif.ru.
Столичная премия присуждается с 2001 года за самые талантливые и социально значимые материалы о Москве и ее жителях. Источник сообщил, что в этом году награды также удостоилась специальный корреспондент отдела культуры социальной политики издания «Аргументы и факты» Ольга Шаблинская. Среди лауреатов также были журналисты Первого канала, телеканала «Россия», газет «Московский комсомолец», «Российская газета» и других изданий.
Премию за вклад в освещение вопросов развития здравоохранения в Москве также получила журналистка «Комсомольской правды», медицинский обозреватель, заведующий отделом Семьи редакции Анна Добрюха.