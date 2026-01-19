Собянин вручил журналистам из Москвы премии за лучшие работы 2025 года

Столичная премия присуждается с 2001 года за самые талантливые и социально значимые материалы о Москве и ее жителях. Источник сообщил, что в этом году награды также удостоилась специальный корреспондент отдела культуры социальной политики издания «Аргументы и факты» Ольга Шаблинская. Среди лауреатов также были журналисты Первого канала, телеканала «Россия», газет «Московский комсомолец», «Российская газета» и других изданий.