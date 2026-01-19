Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит ассиметричные операции против России. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.
— Продолжаем подготовку наших асимметричных операций против России. Все необходимые ресурсы Службы безопасности Украины и других государственных структур полностью обеспечены, — приводит его слова «Газета.ру».
За день до этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что страна Украина собирается проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать».
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.
Президент России уточнил, что российские военные заняли свыше 300 населенных пунктов в 2025 году. Национальная армия переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.