В аэропорту Калуги приостановили приём и отправку рейсов

«Меры введены в целях обеспечения безопасности полётов», — написал представитель ведомства в официальном телеграм-канале.
Информации о сроках действия ограничений пока нет. Пассажирам следует следить за обновлениями и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.
Ранее Life.ru писал об атаках украинских беспилотников на российские регионы. За четыре часа силы ПВО вечером 19 января сбили четыре дрона самолётного типа над Белгородской и Брянской областями.
