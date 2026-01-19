Ричмонд
В аэропорту Калуги приостановили приём и отправку рейсов

В аэропорту Калуги поздно вечером 19 января ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Воздушная гавань Грабцево временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Меры введены в целях обеспечения безопасности полётов», — написал представитель ведомства в официальном телеграм-канале.

Информации о сроках действия ограничений пока нет. Пассажирам следует следить за обновлениями и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.

Ранее Life.ru писал об атаках украинских беспилотников на российские регионы. За четыре часа силы ПВО вечером 19 января сбили четыре дрона самолётного типа над Белгородской и Брянской областями.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.