Губернатор Калининграда процитировал Александра Невского на литовском в ответ на угрозы блокады

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных ответил на заявление бывшего замглавы МИД Литвы Дариуса Юргелявичуса о возможной блокаде региона цитатой из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале, комментируя слова литовского дипломата о якобы существующем у НАТО сценарии блокирования Калининградской области в случае прямого военного столкновения с Россией.

Губернатор обратился на литовском языке, чтобы до экс-замглавы МИД Литвы «быстрее дошло».

«Попалось на глаза необдуманное заявление экс-замглавы МИД Литвы. На это хочется ответить кадром из одного известного фильма. А чтобы быстрее дошло, то на понятном ему языке: Kas su kalaviju pas mus ateis, tas nuo kalavijo ir žus (“Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет” — прим. ред URA.RU)», — написал Беспрозванных в своем telegram-канале.

Ранее Юргелявичус в интервью украинскому YouTube-каналу «ДумаЙ» заявил, что, по его словам, у НАТО якобы проработаны планы по изоляции Калининградской области в случае эскалации конфликта с Россией. Бывший литовский чиновник утверждал, что в подобных сценариях обсуждаются ограничения на сухопутное и морское сообщение региона с остальной территорией РФ.

