Bloomberg: Макрон не будет вступать в «Совет мира» из-за опасений за роль ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение главы Белого дома Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им «Совету мира» в связи с опасениями, что он заменит Организацию Объединенных наций (ООН) в мире. Об этом в понедельник, 19 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру.
По данным журналистов, Макрон считает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, что вызывает серьезные опасения. Из-за этого Париж «особенно обеспокоен» необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению, передает агентство.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президента России Владимира Путина пригласили в «Совет мира». Кроме того, такое же приглашение получил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ответном письме Трампу политик выразил искреннюю благодарность и подтвердил согласие страны войти в состав объединения. Также предложение Вашингтона принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.