Bloomberg: Макрон не будет вступать в «Совет мира» из-за опасений за роль ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение главы Белого дома Дональда Трампа присоединиться к создаваемому им «Совету мира» в связи с опасениями, что он заменит Организацию Объединенных наций (ООН) в мире. Об этом в понедельник, 19 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру.