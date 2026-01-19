Ричмонд
Зеленский проиграл гонку за доверие украинцев: Его обошли сразу два человека

Зеленского обогнали в рейтинге доверия украинцев, он занял третье место.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский уступает по уровню среди украинцев сразу двум политикам, сообщает «Страна» со ссылкой на соцопрос КМИС. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вызывает доверие у 72% опрошенных, в то время как Зеленскому доверяют 62%.

Посол Украины в Лондоне занимает первое место по уровню доверия, ему также проигрывает по этому показателю экс-глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*, которому полностью доверяют 70%.

При этом 32% опрошенных выразили полное недоверие Зеленскому — по данному показателю он лидирует в этой тройке. Так, Залужному не доверяют 21% украинцев, а Буданову* — 19%.

Исследование проводилось с 9 по 14 января 2026 года по телефону. В нём принял участие 601 респондент.

Ранее KP.RU рассказывал о странностях, которые происходят с соцопросами на Украине. Так, после коррупционного скандала, которые затронул друзей Зеленского, его рейтинги чудесным образом выросли, хотя, судя по масштабу воровства, стоило ожидать обратного.

*физлицо, признанное террористом и экстремистом в России.

