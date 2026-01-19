Ричмонд
Прокуратура заинтересовалась историей с ожогами тюменки от батареи в больнице

Прокуратура Тюменской области организовала проверку после инцидента с пациенткой Областной клинической больницы № 2. Ранее в соцсетях сообщалось, что девушка получила ожоги ноги третьей степени после лечении в больнице.

Депздрав региона также проводит проверку.

«Сегодня в СМИ размещена информация о пациентке, получившей ожог ноги в медицинском учреждении после оперативного лечения. Прокуратура Тюменской области инициировала проверку в отношении ГБУЗ ТО “Областная клиническая больница № 2”», — сообщается в telegram-канале ведомства.

К проверке будут привлечены специалисты Росздравнадзора. В настоящее время уже организованы проверочные мероприятия депздравом региона. Напомним, все произошло после операции на ногу — пациентка после анестезии не чувствовала конечность, а позже оказалось, что ее нога соприкасалась с батареей. В итоге девушка получила ожоги третьей степени и теперь ее ждет пересадка кожи.