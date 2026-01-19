Прокуратура заинтересовалась историей с ожогами тюменки от батареи в больнице

К проверке будут привлечены специалисты Росздравнадзора. В настоящее время уже организованы проверочные мероприятия депздравом региона. Напомним, все произошло после операции на ногу — пациентка после анестезии не чувствовала конечность, а позже оказалось, что ее нога соприкасалась с батареей. В итоге девушка получила ожоги третьей степени и теперь ее ждет пересадка кожи.