Роналду выиграл суд у «Ювентуса» по делу о невыплате заработной платы

Согласно условиям данного соглашения, «Ювентус» задолжал Роналду 9,8 миллиона евро. Изначально футболист претендовал на сумму в размере почти 19,9 миллиона евро, однако арбитражное решение 2024 года удовлетворило его требования лишь частично.