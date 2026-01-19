Роналду выиграл суд у «Ювентуса» по делу о невыплате заработной платы

Криштиану Роналду, португалец, играющий за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср», добился победы в судебном разбирательстве с итальянским «Ювентусом» относительно невыплаченной части заработной платы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Суд Турина отклонил апелляцию «Ювентуса» на предыдущее решение, обязывающее клуб выплатить футболисту 9,7 миллиона евро.
Речь идет о конфиденциальном соглашении, заключенном в период пандемии COVID-19, согласно которому клуб временно приостанавливал выплату части заработной платы португальскому нападающему.
Согласно условиям данного соглашения, «Ювентус» задолжал Роналду 9,8 миллиона евро. Изначально футболист претендовал на сумму в размере почти 19,9 миллиона евро, однако арбитражное решение 2024 года удовлетворило его требования лишь частично.
