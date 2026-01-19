Радиационный шторм уровня S4 начался впервые за два солнечный цикла

Впервые за последние два солнечных цикла в окрестностях Земли зафиксировали радиационный шторм уровня S4. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
— Поток солнечных протонов превысил 10 тысяч единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4! — говорится в сообщении.
При этом S4 — это предпоследний уровень в шкале, где S5 считается экстремальным. Причем S5 является лишь теоретической оценкой, поскольку шторм такого уровня не поднимался ни разу за всю современную историю наблюдений.
— Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые еще в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц, — говорится в материале.
По состоянию на 22:25 уровень протонов достиг уже 37 тысяч единиц.
16 января в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что рост количества магнитных бурь может продолжиться до 2028 года. По словам ученых, после этого должна начаться стремительная деградация всех видов активности на Солнце с переходом в ее минимум на рубеже 2029 и 2030 годов.