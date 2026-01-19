Радиационный шторм уровня S4 начался впервые за два солнечный цикла

16 января в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что рост количества магнитных бурь может продолжиться до 2028 года. По словам ученых, после этого должна начаться стремительная деградация всех видов активности на Солнце с переходом в ее минимум на рубеже 2029 и 2030 годов.