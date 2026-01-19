ИКИ РАН: у Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4

Радиационный шторм уровня S4 происходит в районе Земли, это значение достигнуто впервые за два солнечных цикла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!» — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Астрономы сообщили, что на 21.58 по мск поток солнечных протонов превысил 17.5 тысяч единиц.
Они отметили, что уровень S5 существует лишь теоретически, и его ни разу не фиксировали за современную историю наблюдений.
Рекордными пока считаются значения около 40 тысяч единиц, которые были достигнуты в прошлом веке.
Ученые пояснили, что при формировании радиационного шторма возникают риски радиационной опасности для астронавтов во время выхода в открытый космос, пассажиров и экипажей высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах. Кроме того, возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений, перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации.
Ранее сообщалось, что днем 19 января Земля оказалась под воздействием мощного потока высокоэнергичных протонов, выброшенных Солнцем. По данным специалистов, все пороговые уровни опасности были многократно превышены, а само событие стало самым интенсивным за последние 10 лет.