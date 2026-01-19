ИКИ РАН: у Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4

Ученые пояснили, что при формировании радиационного шторма возникают риски радиационной опасности для астронавтов во время выхода в открытый космос, пассажиров и экипажей высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах. Кроме того, возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений, перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации.