ИКИ РАН: у Земли впервые за 24 года начался радиационный шторм уровня S4

Поток солнечных протонов уже превысил 17,5 тысяч единиц, сообщили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Радиационный шторм уровня S4 происходит в районе Земли, это значение достигнуто впервые за два солнечных цикла, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!» — говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

Астрономы сообщили, что на 21.58 по мск поток солнечных протонов превысил 17.5 тысяч единиц.

Они отметили, что уровень S5 существует лишь теоретически, и его ни разу не фиксировали за современную историю наблюдений.

Рекордными пока считаются значения около 40 тысяч единиц, которые были достигнуты в прошлом веке.

Ученые пояснили, что при формировании радиационного шторма возникают риски радиационной опасности для астронавтов во время выхода в открытый космос, пассажиров и экипажей высоколетающих летательных аппаратов на высоких широтах. Кроме того, возможны проблемы с запоминающими устройствами и помехи в системах получения изображений, перебои в радиосвязи на высоких частотах в полярных регионах и увеличение ошибок навигации.

Ранее сообщалось, что днем 19 января Земля оказалась под воздействием мощного потока высокоэнергичных протонов, выброшенных Солнцем. По данным специалистов, все пороговые уровни опасности были многократно превышены, а само событие стало самым интенсивным за последние 10 лет.