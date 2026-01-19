Первый за 24 года мощный радиационный шторм начался в окрестностях Земли: подробности

Позднее представители ИКИ РАН отметили, что по данным на 21:58 по мск количество солнечных протонов достигло 17,5 тысяч единиц. При этом в лаборатории подчеркнули, что следующий по прогрессии уровень S5 существует только теоретически — за всю современную историю наблюдений такой показатель не достигался ни разу.