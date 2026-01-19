Первый за 24 года мощный радиационный шторм начался в окрестностях Земли: подробности

В окрестностях земли впервые за почти 24 года начался мощный радиационный шторм. О необычном явлении сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Поток солнечных протонов превысил 10 000 единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4», — говорится в сообщении.
Позднее представители ИКИ РАН отметили, что по данным на 21:58 по мск количество солнечных протонов достигло 17,5 тысяч единиц. При этом в лаборатории подчеркнули, что следующий по прогрессии уровень S5 существует только теоретически — за всю современную историю наблюдений такой показатель не достигался ни разу.
Ранее KP.RU сообщал, что в настоящий момент на Солнце происходит самое мощное протонное событие его 25-го цикла. Представители ИКИ РАН подчеркнули, что сейчас поток солнечных протонов вырос в четыре раза, показав самое высокое значение за последнее десятилетие.