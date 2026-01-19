ABC: Число жертв из-за столкновения двух поездов в Испании возросло до 40

Количество жертв из-за столкновения двух высокоскоростных поездов в Испании возросло до 40 человек, также еще 37 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник, 19 января, сообщила местная газета ABC.
— В общественном центре Поньенте числятся пропавшими без вести 37 человек. В течение дня в этом муниципальном здании находились родственники более 30 пропавших без вести, — говорится в материале.
Журналисты отметили, что поезда столкнулись вблизи города Адамуз в провинции Кордова, на участке пути, где составы движутся со скоростью более 200 километров в час. После аварии один из поездов проехал 800 метров, прежде чем остановиться, передает газета.
Составы столкнулись 18 января около 21:40 по московскому времени. Тогда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По нему ехал состав, который ехал из Мадрида в Уэльву и также сошел с рельсов.
На следующий день министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что причины произошедшего пока неизвестны, и назвал аварию крайне странной. По его словам, составы столкнулись на участке, который специалисты обновили в мае 2025 года.