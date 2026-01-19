ABC: Число жертв из-за столкновения двух поездов в Испании возросло до 40

Составы столкнулись 18 января около 21:40 по московскому времени. Тогда поезд с 317 пассажирами, который следовал по маршруту Малага — Мадрид, сошел с рельсов и выехал на соседний путь. По нему ехал состав, который ехал из Мадрида в Уэльву и также сошел с рельсов.