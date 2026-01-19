Стало известно, сколько стоит тур полного преображения и красоты в Корею

Преимущество Южной Кореи заключается в сочетании цены, опыта и доступности передовых технологий. Инъекция ботоксом, которая в Нью-Йорке может стоить около 400 долларов, в Сеуле стоит примерно 30 долларов. Кроме того, такие процедуры, как Rejuran, Juvelook, HIFU, Thermage и пико-лазеры, уже широко распространены в Южной Корее, хотя за рубежом они только начинают набирать популярность.