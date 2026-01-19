Стало известно, сколько стоит тур полного преображения и красоты в Корею

Лечение кожи головы, лазерная терапия, а также индивидуальные консультации составляют основу новых «туров преображения» в Южную Корею. Об этом пишет газета The Korea Herald, материал которой перевёл aif.ru.
В Сети уже появилась масса коротких роликов, на которых демонстрируются фото туристов «до» и «после» поездки в Южную Корею. Люди хвастаются своим преображением и рассказывают о процедурах, которых были проведены во время туров.
Сеансы в спа-салонах для волос обычно длятся от 60 до 90 минут, а цены в среднем составляют от 100 тыс. до 200 тыс. вон (от 68 до 136 долларов США) в зависимости от программы и ингредиентов.
Медицинские туристы тратят в среднем около 4 миллионов вон (3 тыс. долларов США) каждый, в основном на дерматологию и пластическую хирургию. По информации Корейского института развития индустрии здравоохранения, расходы иностранцев на дерматологию и косметическую хирургию составляют порядка 26% от общей суммы медицинских платежей.
Преимущество Южной Кореи заключается в сочетании цены, опыта и доступности передовых технологий. Инъекция ботоксом, которая в Нью-Йорке может стоить около 400 долларов, в Сеуле стоит примерно 30 долларов. Кроме того, такие процедуры, как Rejuran, Juvelook, HIFU, Thermage и пико-лазеры, уже широко распространены в Южной Корее, хотя за рубежом они только начинают набирать популярность.
Профессиональный сеанс макияжа начинается примерно с 220 тыс. вон (149 долларов США). Также предлагаются индивидуальные уроки, обучающие нанесению основы под макияж, формированию контура глаз и технике нанесения макияжа губ, адаптированные к индивидуальным особенностям людей.
