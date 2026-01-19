Ноги девушки «прикипели» к батарее во время анестезии в тюменской больнице

Ноги девушки буквально прикипели к батарее, пока она находилась под анестезией в одной из больниц Тюмени. Об этом в понедельник, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе регионального депздрава.
Пациентке из Тюмени сделали операцию по удалению пластины в голеностопе в ОКБ № 2 — а после этого она едва не лишилась ноги, уснув после операции рядом с батареей. Когда девушка лежала под анестезией, у нее «прикипели» ноги к радиатору. Она получила сильнейший ожог, но не почувствовала боли, потому что еще не отошла от наркоза — после ее выписали, несмотря на ожоги 3-й степени.
— Департаментом здравоохранения Тюменской области и учреждением в данный момент проводится проверка и установление всех обстоятельств случившегося. Данный инцидент является недопустимым, — приводят информацию от ведомства в материале.
Сейчас пострадавшая пациентка готовится к пересадке кожи.
