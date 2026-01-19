Уровень солнечных протонов на орбите Земли превысил рекорд столетия

Уровень солнечных протонов в околоземном пространстве вечером достиг 37 тысяч единиц, что объявлено рекордным значением для 21 века. Еще некоторое время назад было всего 10 тысяч протонов. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.