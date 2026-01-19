Уровень солнечных протонов на орбите Земли превысил рекорд столетия

Показатели побили рекорд 21 века.
Уровень солнечных протонов в околоземном пространстве вечером достиг 37 тысяч единиц, что объявлено рекордным значением для 21 века. Еще некоторое время назад было всего 10 тысяч протонов. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«22:25 МСК — 37 тысяч!!! Достигнуто рекордно значение в 21 веке!!!», — заявили ученые. Авторы подчеркивают, что столь высокие значения потока высокоэнергетических частиц ранее наблюдалось крайне редко.
Ранее стало известно, что радиационный шторм одной из максимальных категорий — уровня S4 зафиксирован в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла. Такая интенсивность относится к крайне редким событиям, а текущий шторм уже вошел в число самых сильных за современный период наблюдений.