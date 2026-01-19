На смену диким морозам приходит снег: Синоптики обещают сильнейший снегопад — стала известна точная дата стихии

Жителям Молдовы стоит готовиться к полноценному возвращению зимы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах осадки ожидаются практически без перерывов. Например, в Гагаузии, по большей части — снег с дождем в четверг и снежок в пятницу.