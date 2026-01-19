На смену диким морозам приходит снег: Синоптики обещают сильнейший снегопад — стала известна точная дата стихии

20 января страну накроет активный снежный фронт, который принесёт к четверге и пятнице интенсивные осадки, ухудшение видимости и сложную дорожную обстановку.
На севере и в центре страны ожидается снег до 20 мм.
И около нуля градусов днем.
Жителям Молдовы стоит готовиться к полноценному возвращению зимы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах осадки ожидаются практически без перерывов. Например, в Гагаузии, по большей части — снег с дождем в четверг и снежок в пятницу.
Ветер усилится, из-за чего температура воздуха будет ощущаться значительно ниже фактических значений. Несмотря на отсутствие экстремальных морозов, погодные условия могут создать эффект сильного холода.
На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица. Водителей просят быть особенно внимательными, а по возможности — отказаться от дальних поездок, особенно за пределами населённых пунктов.
По предварительным данным, снегопад может сохраниться и в последующие сутки, сформировав устойчивый снежный покров. Синоптики рекомендуют заранее скорректировать планы на 20 января и учитывать погодные риски.
Погода в Молдове в ближайшее время.