Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На смену диким морозам приходит снег: Синоптики обещают сильнейший снегопад — стала известна точная дата стихии

После нескольких дней холодной, но относительно спокойной погоды Молдову ждёт резкая смена метеоусловий.

Источник: Комсомольская правда

20 января страну накроет активный снежный фронт, который принесёт к четверге и пятнице интенсивные осадки, ухудшение видимости и сложную дорожную обстановку.

На севере и в центре страны ожидается снег до 20 мм.

И около нуля градусов днем.

Жителям Молдовы стоит готовиться к полноценному возвращению зимы. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах осадки ожидаются практически без перерывов. Например, в Гагаузии, по большей части — снег с дождем в четверг и снежок в пятницу.

Ветер усилится, из-за чего температура воздуха будет ощущаться значительно ниже фактических значений. Несмотря на отсутствие экстремальных морозов, погодные условия могут создать эффект сильного холода.

На дорогах прогнозируются снежные заносы и гололедица. Водителей просят быть особенно внимательными, а по возможности — отказаться от дальних поездок, особенно за пределами населённых пунктов.

По предварительным данным, снегопад может сохраниться и в последующие сутки, сформировав устойчивый снежный покров. Синоптики рекомендуют заранее скорректировать планы на 20 января и учитывать погодные риски.

Погода в Молдове в ближайшее время.