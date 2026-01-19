Чемпион Вермюлен раскрыл схемы жульничества с гениталиями среди лыжников

Бывший спортсмен-двоеборец и один из сильнейших лыжников-гонщиков мира, австриец Мика Вермюлен раскрыл схемы жульничества в среде прыгунов с трамплина. Информация об этом появилась на blue News.
В своем интервью для подкаста чемпион рассказал о распространенной практике среди лыжников: во время подготовительных тренировок они тайно помещали пластилин в паховую область для преднамеренного растягивания комбинезона, тем самым увеличивая его поверхность. Этот маневр был направлен на повышение аэродинамических свойств.
Кроме того, опытные члены команды инструктировали его о способах обхода инспекции: рекомендовалось фиксировать пенис скотчем к животу или бедру перед контрольными измерениями. Это позволяло уменьшить окружность паха на один-два сантиметра и, как следствие, получить дополнительное преимущество в аэродинамике во время полета.
«Все постоянно жульничали. Они засовывали тонны пластилина в нижнее белье, чтобы увеличить площадь костюма», — поделился 26-летний Вермюлен. Спортсмен, ныне участвующий в борьбе за лидерство на этапах Кубка мира в лыжных гонках, утверждает, что в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье сформировалась деструктивная культура, в которой пренебрежение правилами стало обыденностью.
Он убежден, что каждый отстраненный спортсмен прибегал к мошенничеству осознанно, оправдывая свои действия тем, что «все так поступают». Несмотря на усиление проверок после громкого костюмного скандала в 2025 году, Вермюлен считает действующие санкции (две дисквалификации после повторного нарушения) недостаточными и настаивает на введении более продолжительных отстранений от соревнований с целью искоренения этой пагубной практики.