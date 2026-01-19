Чемпион Вермюлен раскрыл схемы жульничества с гениталиями среди лыжников

Он убежден, что каждый отстраненный спортсмен прибегал к мошенничеству осознанно, оправдывая свои действия тем, что «все так поступают». Несмотря на усиление проверок после громкого костюмного скандала в 2025 году, Вермюлен считает действующие санкции (две дисквалификации после повторного нарушения) недостаточными и настаивает на введении более продолжительных отстранений от соревнований с целью искоренения этой пагубной практики.