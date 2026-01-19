Загадочный радиосигнал 20220529 оказался связан с двойной системой

Международная группа исследователей изучила данные наблюдений радиотелескопа FAST и обнаружила доказательства, подтверждающие происхождение как минимум некоторых быстрых радиовспышек из двойных систем. Результаты работы опубликованы Китайской академией наук.
Радиотелескоп FAST позволил исследователям детально изучить повторяющийся сигнал FRB-20220529. Его источник находился на расстоянии 2,9 миллиарда световых лет от Земли.
Ученые стали наблюдать за FRB-20220529 в 2022 году. В конце 2023-го его характеристики резко изменились: интенсивность колебаний возросла примерно в 20 раз, а затем вернулась к изначальному уровню. Исследователи интерпретировали это событие как результат прохождения плотногонамагниченного плазменного облака между источником сигнала и Землей.
По словам исследователей, такое поведение можно объяснить наличием двойной системы.
«В двойной системе интенсивная активность звезды-компаньона или особая геометрическая структура орбиты двойной системы могут естественным и логичным образом вызвать наблюдаемое явление», — сказано в публикации.
