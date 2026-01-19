Загадочный радиосигнал 20220529 оказался связан с двойной системой

Ученые стали наблюдать за FRB-20220529 в 2022 году. В конце 2023-го его характеристики резко изменились: интенсивность колебаний возросла примерно в 20 раз, а затем вернулась к изначальному уровню. Исследователи интерпретировали это событие как результат прохождения плотногонамагниченного плазменного облака между источником сигнала и Землей.