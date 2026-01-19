Россиянки получают сильные ожоги из-за трендовых видео с кипятком в соцсетях

Девушки выливают кипяток на улице, чтобы запечатлеть эффект «снежной дымки» — по их замыслу, вода должна мгновенно замёрзнуть и превратиться в лёгкое облако пара. Однако этого не происходит из-за высокой температуры воздуха: чтобы вода успела кристаллизоваться, необходимо ниже −25…−30 °C.