Россиянки получают сильные ожоги из-за трендовых видео с кипятком в соцсетях

Россиянки всё чаще попадают в больницы с ожогами лица, шеи и груди из-за попыток повторить зимний тренд с разбрызгиванием кипятка. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Источник: Life.ru

Россиянки попадают в больницу из-за тренда с кипятком. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА.

Девушки выливают кипяток на улице, чтобы запечатлеть эффект «снежной дымки» — по их замыслу, вода должна мгновенно замёрзнуть и превратиться в лёгкое облако пара. Однако этого не происходит из-за высокой температуры воздуха: чтобы вода успела кристаллизоваться, необходимо ниже −25…−30 °C.

Вместо эффектного кадра горячие брызги летят прямо в лицо и вызывают серьёзные ожоги.

Ранее Life.ru писал, как российские пользователи освоили другой зимний тренд: готовят домашнее мороженое прямо в снегу. Для этого они используют обычный сугроб как импровизированный холодильник.

