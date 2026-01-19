В СПЧ заявили о страхе перед автобусами после жестокого убийства в Подмосковье

В Подмосковье произошло нападение на молодого человека, что вызвало беспокойство людей о безопасности в общественном транспорте. Об этом рассказала Марина Ахмедова, которая работает в Совете по правам человека при президенте России и руководит изданием «Регнум».
«Парни не выглядят так, чтоб к ним можно было подойти и сделать замечание. А пока только хочется сказать — как страшно ездить в автобусах», — пишет Ахмедова.
В центральный аппарат СК России представят доклад о расследовании убийства в Московской области. Дело находится на контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Напомним, в Электростали 18 января группа молодых людей в автобусе поссорилась с 19-летним иностранцем, недавно получившим гражданство РФ. После выхода из автобуса ссора продолжилась на остановке, и 19-летний нанес ножевые ранения в шею и туловище одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Преступник задержан, вину признал. Проведен осмотр места и назначены экспертизы.
