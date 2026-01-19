В Екатеринбурге полицейские исполнили мечту 5-летней девочки. Фото, видео

Подарок ей вручили руководитель управления по работе с личным составом ГУ МВД Сергей Волощук и автоинспекторы. Старшей сестре Таисии подарили сладкий набор. «А Таисия под присмотром папы сразу же опробовала новый транспорт. Первым делом она прокатила сестру. Она получила не только долгожданный подарок, но и, что главное, веру в новогоднее чудо. Свердловская полиция продолжит воплощать в жизнь мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — резюмировал полковник Горелых.