В Екатеринбурге полицейские исполнили мечту 5-летней девочки. Фото, видео

Пятилетней девочке очень понравился подарок от силовиков.
Свердловская полиции в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечту пятилетней девочки, подарив детский электромобиль. Об этом URA.RU рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.
«Мама девочки Наталья Кукушкина поведала, что о проекте семья узнала случайно, поэтому исполнение желания стало для них полной неожиданностью. Таисия с раннего возраста мужественно борется с серьезным заболеванием и имеет ограничения в передвижении. Несмотря на частые и длительные госпитализации, девочка сохраняет оптимизм и веру в чудо. Торжественное вручение подарка состоялось у новогодней елки в одном из торговых центров Екатеринбурга», — заявил полковник Горелых.
Подарок ей вручили руководитель управления по работе с личным составом ГУ МВД Сергей Волощук и автоинспекторы. Старшей сестре Таисии подарили сладкий набор. «А Таисия под присмотром папы сразу же опробовала новый транспорт. Первым делом она прокатила сестру. Она получила не только долгожданный подарок, но и, что главное, веру в новогоднее чудо. Свердловская полиция продолжит воплощать в жизнь мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», — резюмировал полковник Горелых.