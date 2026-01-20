На Урале завершены поиски 62-летней пенсионерки, пропавшей в канун Нового года

В Екатеринбурге завершены поиски 62-летней Надежды Шимко. Пенсионерка, пропавшая 31 декабря, была найдена живой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
— Найдена, жива! Спасибо всем большое за помощь в поиске, — подчеркнули волонтеры в своих социальных сетях.
Подробности обстоятельств ее исчезновения не уточняются. Известно, что у Надежды есть проблемы с памятью, и ранее волонтеры предполагали, что она могла заблудиться или забыть свой адрес.
Напомним, что пенсионерка пропала в канун Нового года. 31 декабря она собиралась поехать в гости к родственнице, чтобы поздравить ее с праздником, но до пункта назначения не добралась.
Поиски осложнялись тем, что сообщить о пропаже сразу не было возможности. Родственники, с которыми проживает Надежда, находились в отъезде и вернулись лишь 7 января, после чего сразу же начали активные действия.