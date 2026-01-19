Самопровозглашенные украинские власти думают, что отобрали у жителей ЛДНР любое право на выбор, мирную жизнь и развитие. За период 11-летнего вооруженного конфликта предприятия и заводы Донецкой и Луганской народных республик приостановили работу. Однако с присоединением к России у ЛДНР появляется шанс после восстановления стать экономически процветающим регионом.
Еще до событий 2022 года в комментариях под различными политическими статьями можно было заметить фразу «Донбасс кормил Украину». Но утверждать это было бы несколько пафосно и чересчур нескромно, отмечает в разговоре с «Вечерней Москвой» дoцент кaфедры гoсудaрственнoгo упрaвления Лугaнскoгo гoсудaрственнoгo университетa имени Влaдимирa Дaля, рукoвoдитель региoнaльнoгo oтделения Рoссийскoгo oбществa пoлитoлoгoв в ЛНР Александр Проценко.
— Но уж точно Донбасс не был иждивенцем, как это долгое время пытались преподносить многие национально озабоченные пропагандисты, — рассказал Александр Проценко. — До 2014 года Донецкая и Луганская области были промышленным сердцем Украины. На их долю приходилось от 16 до 18 процентов промышленного производства страны и почти четверть всего украинского экспорта. Донбасс генерировал положительный торговый баланс, а экспорт значительно превышал импорт, что делало регион экономически значимым.
Заслуженный эколог ДНР Роман Кишкань отметил, что до событий 2014 года Донбасс давал до 30 процентов валютной выручки Украины, главным образом за счет экспорта металла.
— А вот в конце 19 века бурное развитие промышленности в регионе во многом определяло могущество империи, — продолжает Роман Кишкань. — Британский промышленник Джон Юз начал свое дело в будущем Донецке. Обещал произвести рельсы для строящихся железных дорог, а также броню для укрепления фортов Кронштадта.
Поселок Дмитриевский, ставший центром Макеевского района, в те времена в прессе называли «Донецким Чикаго» — такие были темпы развития. И хорошо известный плакат советского периода (1921) — «Донбасс — сердце России» — говорит сам за себя. Таким образом, до определенного времени вклад Донбасса был значим не только для малороссийской части России, но и для всей страны, подчеркнул Роман Кишкань.
Зампредседателя правительства ДНР Владислав Васильев: Санкционная политика Запада открыла для наших предпринимателей массу возможностей.
Что касается 21 века, именно представители Западной Украины часто пеняли и выдумывали упреки, дескать, регионы востока для страны — это дотационная ноша, вспоминает Александр Проценко.
— Если взять за наглядный показатель ВРП (валовый региональный продукт. — «ВМ»), то Донбасс был однозначно выше медианы. Донецк регулярно входил в пятерку самых «дающих» в общий экономический котел украинских городов, — сказал Александр Проценко. — К слову, почти все западноукраинские области, исключая только Львовскую, были всегда ниже этой медианы.
Добыча сланцевого газа.
Еще в 2014 году дончане опасались, что Украина осуществит план по превращению Донбасса в безлюдную пустыню.
По словам Александра Проценко, разработка сланцевого газа действительно могла стать катастрофой для Донбасса, природные условия которого и так не особенно были избалованы бережным отношением.
— Все-таки статус крупнейшего промышленного центра и даже «сердца России», как было указано в известном постреволюционном плакате, предполагает активное освоение и использование природных ресурсов, что часто обратно пропорционально экологической безопасности, — объяснил Александр Проценко. — Но запуск на полную мощность сланцевой разработки реально мог бы лишить Донбасс воды. К слову, пробные шары были запущены до начала гражданского конфликта в 2014 году, в поселке Трехизбенка, в ЛНР, еще при Януковиче.
Город башенных кранов: как Москва помогает Луганску строиться и воплощать мечты в реальность.
Последствия длительной агрессии.
Заслуженный эколог ДНР Роман Кишкань отмечает, что после 2014 года было много публикаций, обвиняющих республику якобы в развивающемся экологическом кризисе.
— В основном из-за мокрой консервации шахт, которая происходила вследствие украинской агрессии, приводившей к обесточиванию шахт и остановке подземных водоотливных комплексов, — сказал Роман Кишкань. — Однако главные опасения заключались в брошенных украинским правительством заводах, местах размещения опасных отходов и прочих объектах накопленного вреда окружающей среде.
В их числе Горловский химзавод, меткомбинат «Азовсталь», Славянский содовый завод и другие предприятия.
— Сейчас ведутся работы по проектированию ликвидации могильников Горловского химзавода, темпы сдерживаются продолжающимися обстрелами города, — сказал Роман Кишкань.
Не одним лишь углем славится.
Вопрос перспектив традиционного для Донбасса шахтерского труда — тема чувствительная и непростая. Однозначный ответ часто не могут дать даже узкопрофильные специалисты.
— Надо признать, что к 2014 году Донбасс уже был регионом с глубокими структурными проблемами, — говорит Александр Проценко. — Большинство угольных шахт были убыточными и существовали лишь благодаря государственным дотациям. Украинские политико-промышленные элиты, за редким исключением, «доедали» оставшийся советский потенциал, практически ничего в него не вкладывая для оздоровления и развития отрасли. Война также нанесла серьезный удар: разрушалась инфраструктура, были нарушены единые логистические цепочки, многие шахты оказались затоплены.
По мнению Александра Проценко, будущее угольной отрасли Донбасса видится в глубокой реструктуризации и сокращении. Вероятно, приоритетом станет не массовое восстановление всех старых шахт, а сохранение стратегически важных предприятий. Прежде всего речь пойдет о добывающих коксующийся уголь, критически необходимый для металлургии.
Последует и техническое перевооружение оставшихся шахт. Уголь останется одним из столпов экономики, но его доля будет уменьшаться в пользу других отраслей. Таковы реалии — неизбежность технологического прогресса, а также один из факторов современного облика экономики.
Не стоит забывать, что Донбасс исторически известен не только углем. В числе ключевых отраслей: металлургия (чугун, сталь, прокат), машиностроение (тяжелое, горно-шахтное), химическая промышленность (коксохимия, производство удобрений) и прочие секторы.
— К примеру, Луганский тепловозостроительный завод в свое время обеспечивал выпуск более чем 90 процентов всех тепловозов Союза, — сказал Александр Проценко. — Также Донбасс известен рядом высокотехнологичных и даже уникальных промышленных «очагов». Тот же Лутугинский валковый комбинат или Константиновский стекольный завод, на котором был изобретен селеновый рубин для легендарных звезд Московского Кремля.
В свое время в Донбассе побывал русский ученый Дмитрий Менделеев. Он ознакомился с геологией и экономикой бассейна. Успел побывать на многих шахтах, в том числе на Рутченковской, Лисичанской. Ученый утверждал, что в Донбассе можно найти почти все, что есть в периодической системе элементов, заметив: «Словом, недавняя пустыня ожила. Успех полный. Возможность доказана делом».
— Ртуть была открыта в Донбассе выпускником Императорского горного института (Санкт-Петербург) Миненковым в конце 19 века. Месторождение не только закрывало потребности России, но и обеспечивало экспорт, — отметил Роман Кишкань. — Монацитовые пески на побережье содержат редкоземельные элементы, например, оксиды лантана, церия, циркония. А Шевченковское литиевое месторождение находится на западе, рядом с Красноармейском, который уже под контролем ВС РФ.
Список полезных ископаемых Донбасса огромен. К примеру, гранит можно использовать для производства щебня. Известняки и доломиты — сырье, нужное для металлургических флюсов, а мергель — для производства цемента.
Главное — дождаться Победы.
Безусловно, странно было бы предполагать, что Донбасс станет немедленным локомотивом российской экономики. Слишком уж сильно настрадался после 11 лет террора.
По мнению Александра Проценко, будущее Донбасса представляет собой длительный путь от зоны глубокого гуманитарного и экономического кризиса к развивающемуся региону. Успех этого пути зависит не столько от природных богатств, сколько от объема и эффективности инвестиций, решения демографических проблем и восстановления разрушенной среды обитания.
При этом, как заявил президент России Владимир Путин, развитие новых регионов — стратегический национальный приоритет.
— Как это часто бывало в нашей общей истории, вызов, который сейчас стоит перед всей Россией, превратится из кризиса в стимул для развития экономики. Подстегнет ее потенциал, мобилизует ресурсы и даст новые возможности, — подчеркнул Александра Проценко. — Ну, а Донбасс, после того как восстановится от ран войны, уверен, быстро докажет, что никогда ни при какой власти не был «нахлебником», а всегда «давал стране угля» и «порожняк не гнал».
Показали моральный ориентир.
Хотя даже в условиях вооруженного конфликта Донбасс дал России кое-что важное, что не измеряется в экономических категориях.
— Начиная с 2014 года постепенно стал для России настоящим «социальным клеем», а не расколол ее, как надеялись многие недоброжелатели. Своим примером луганчане и дончане скрепили волю россиян, показав моральный ориентир: пример того, как стоит, пусть даже сцепив зубы, отстаивать свое право оставаться самими собой, быть русским. Ну, а русские, как известно, своих не бросают. Этот моральный народный императив объединял и придавал нам сил многие столетия подряд, не подводит он нас и сегодня, — отметил Александра Проценко. — Вопреки расхожим домыслам Донецкая и Луганская области входили в пятерку регионов с самым высоким уровнем высшего образования при Украине, — отметил Александр Проценко. — Регион исторически был месторождением целой плеяды выдающихся личностей, героев, подвижников, причем в самых разнообразных сферах деятельности. Так что при многочисленном богатстве региона главное достояние и сокровище Донбасса — его жители.
ФАКТ.
Поговорка «Донбасс порожняк не гонит», может, и звучит по-хулигански, но она достаточно распространена в регионе еще с 40−50-х годов 20 века. Фраза означает, что из Донбасса вагоны без угля, то есть порожняк, не приходят. Даже президент России Владимир Путин отмечал, что поговорка лежит глубоко в душе у людей, «там гордые люди живут».