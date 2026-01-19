Промышленное сердце Союза: Донбасс ждет длительный путь от экономического кризиса к развивающемуся региону

— Все-таки статус крупнейшего промышленного центра и даже «сердца России», как было указано в известном постреволюционном плакате, предполагает активное освоение и использование природных ресурсов, что часто обратно пропорционально экологической безопасности, — объяснил Александр Проценко. — Но запуск на полную мощность сланцевой разработки реально мог бы лишить Донбасс воды. К слову, пробные шары были запущены до начала гражданского конфликта в 2014 году, в поселке Трехизбенка, в ЛНР, еще при Януковиче.