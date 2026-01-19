Ричмонд
Генпрокуратура подала два иска к рыбным компаниям

Генеральная прокуратура РФ направила два заявления в арбитражный суд Москвы.

Источник: Комсомольская правда

Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Москвы с исками к двум группам ответчиков. Среди них — рыбопромысловые компании Хабаровского края и рыбопромысловики Мурманска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Суть исков связана с нарушением закона, запрещающего иностранным инвесторам и контролируемым ими компаниям заниматься в России стратегически важной деятельностью, включая добычу водных биоресурсов.

Оба иска были поданы 16 января и пока не приняты к производству. Их детали не раскрываются.

В первом иске ответчиками значатся три хабаровские компании («Сонико-Чумикан», «Национальное предприятие “Уд-Учур”» и «Сущевский») и их совладельцы: Андрей Айдаров, Аркадий Мкртычев, Марина Кустова, Алексей Филев и Денис Кокорин.

По второму иску ответчиками значатся мурманские ООО «Компания “Андромеда”» (ее владелец Андрей Борецкий и бывшие совладельцы Юрий и Карина Задворные), АО «Мурмансксельдь 2» (которым ранее руководили Задворные) и его «дочка» — ООО «Рыболовецкий колхоз “Заря”».

Накануне российские рыбаки установили новые рекорды по улову минтая и сельди.