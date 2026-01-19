Генпрокуратура подала два иска к рыбным компаниям

Генпрокуратура РФ обратилась в арбитражный суд Москвы с исками к двум группам ответчиков. Среди них — рыбопромысловые компании Хабаровского края и рыбопромысловики Мурманска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.