В Тюменской области в два раза выросла грузоподъемность переправы через Иртыш

На 790-м километре автодороги Экстезерь — Баишевская через реку Иртыш грузоподъемность увеличена до 10 тонн. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области (ГУС).

С 19 января грузоподъемность увеличена до 10 тонн.

На 790-м километре автодороги Экстезерь — Баишевская через реку Иртыш грузоподъемность увеличена до 10 тонн. Об этом сообщило главное управление строительства Тюменской области (ГУС).

«На ледовой переправе через реку Иртыш на 790-м километре автомобильной дороги Экстезерь — Баишевская Вагайского округа увеличена грузоподъемность в два раза, до 10 тонн», — сообщает ГУС региона в мессенджере MAX. Решение было принято комиссией 19 января после контрольных замеров льда.

Отмечается, что 20 января будут выполнены замеры на переправах в селах Уват и Тургалово. В селе Ярково продолжается наморозка льда через реку Тобол — контрольные замеры ожидаются через неделю.