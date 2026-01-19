Генпрокуратура РФ подала иски на крупнейших рыбопромышленников Хабаровска и Мурманска

Кроме того, ответчиком в обоих процессах указано Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), а в деле по Хабаровскому краю — также его Амурское территориальное управление. Генпрокуратура ходатайствует о привлечении в качестве третьих лиц к обоим спорам ФАС России и Министерство сельского хозяйства РФ.