Генпрокуратура РФ подала иски на крупнейших рыбопромышленников Хабаровска и Мурманска

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала два судебных процесса, подав исковые заявления в арбитражный суд Москвы: одно — против ряда рыбопромысловых компаний Хабаровского края, второе — против предприятий из Мурманска. С соответствующими документами ознакомилось РИА Новости.

Оба иска были приняты к производству судом 16 января, но пока не назначены к слушанию. Конкретные предметы и основания требований надзорного ведомства в материалах не раскрываются.

Кроме того, ответчиком в обоих процессах указано Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), а в деле по Хабаровскому краю — также его Амурское территориальное управление. Генпрокуратура ходатайствует о привлечении в качестве третьих лиц к обоим спорам ФАС России и Министерство сельского хозяйства РФ.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ предложил запретить «билеты банка приколов».

