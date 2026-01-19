Генпрокуратура РФ подала иски на крупнейших рыбопромышленников Хабаровска и Мурманска

Генеральная прокуратура Российской Федерации инициировала два судебных процесса, подав исковые заявления в арбитражный суд Москвы: одно — против ряда рыбопромысловых компаний Хабаровского края, второе — против предприятий из Мурманска. С соответствующими документами ознакомилось РИА Новости.
Оба иска были приняты к производству судом 16 января, но пока не назначены к слушанию. Конкретные предметы и основания требований надзорного ведомства в материалах не раскрываются.
Кроме того, ответчиком в обоих процессах указано Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), а в деле по Хабаровскому краю — также его Амурское территориальное управление. Генпрокуратура ходатайствует о привлечении в качестве третьих лиц к обоим спорам ФАС России и Министерство сельского хозяйства РФ.
