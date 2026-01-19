Космонавты под угрозой: ИКИ РАН предупредил о страшных последствиях радиационного шторма на орбите Земли

За последние несколько часов уровень солнечных протонов в околоземном пространстве вечером достиг 37 тысяч единиц. Еще недавно их было 10 тысяч, что уже означало сильный радиационный шторм. Теперь, когда побит рекорд этого века, многие космонавты и техника на орбите могут оказаться под серьезной угрозой. Подробнее, что грозит жителям Земли — в материале URA.RU.