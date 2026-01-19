В Польше хотят запретить авто китайских марок въезжать на военные объекты

В Польше намерены ввести запрет для китайских автомобилей въезжать на расположенные на территории страны военные объекты. Более того, произведённым из КНР машинам могут запретить даже парковаться неподалёку от объектов, имеющих отношение к Минобороны. Соответствующее распоряжение уже готовит глава генштаба польской армии Веслав Кукула, информирует портал money.pl со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.
«Ведутся работы по ограничению въезда автомобилей китайского производства на территорию закрытых подразделений», — сказано в публикации.
Сообщается, что таким образом в Польше хотят минимизировать риски, связанные с информационной безопасностью.
Ранее Служба военной контрразведки Польши разработала рекомендации по защите военных объектов в связи с «угрозами от использования различных устройств, производимых в Китае». Ведомство охарактеризовало китайские авто как «смартфоны на колёсах».
Напомним, британское правительство также обеспокоено возможностью слежки за гражданами Соединённого Королевства через китайские электромобили.