В Польше хотят запретить авто китайских марок въезжать на военные объекты

Служба военной контрразведки Польши увидела угрозу в произведённых в КНР устройствах.

Источник: Комсомольская правда

В Польше намерены ввести запрет для китайских автомобилей въезжать на расположенные на территории страны военные объекты. Более того, произведённым из КНР машинам могут запретить даже парковаться неподалёку от объектов, имеющих отношение к Минобороны. Соответствующее распоряжение уже готовит глава генштаба польской армии Веслав Кукула, информирует портал money.pl со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

«Ведутся работы по ограничению въезда автомобилей китайского производства на территорию закрытых подразделений», — сказано в публикации.

Сообщается, что таким образом в Польше хотят минимизировать риски, связанные с информационной безопасностью.

Ранее Служба военной контрразведки Польши разработала рекомендации по защите военных объектов в связи с «угрозами от использования различных устройств, производимых в Китае». Ведомство охарактеризовало китайские авто как «смартфоны на колёсах».

Напомним, британское правительство также обеспокоено возможностью слежки за гражданами Соединённого Королевства через китайские электромобили.

Также сообщалось, что ФСБ разоблачила шпионскую систему в устройствах Apple. Как «яблочные» гаджеты работают на разведку США, читайте здесь на KP.RU.