В Польше хотят запретить авто китайских марок въезжать на военные объекты

В Польше намерены ввести запрет для китайских автомобилей въезжать на расположенные на территории страны военные объекты. Более того, произведённым из КНР машинам могут запретить даже парковаться неподалёку от объектов, имеющих отношение к Минобороны. Соответствующее распоряжение уже готовит глава генштаба польской армии Веслав Кукула, информирует портал money.pl со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.