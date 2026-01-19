Ричмонд
Минобороны сообщает о ликвидации 47 беспилотников над российскими регионами

В Минобороны России сообщили о том, что в течение трех часов российские средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Согласно информации от военного ведомства, с 20:00 до 23:00 по московскому времени было зафиксировано уничтожение 47 БПЛА. Из них 21 беспилотник был перехвачен над Ростовской областью, 19 — над Брянской областью, 5 — над Калужской областью, а по одному БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей.

Несколько дней назад российская ПВО за сутки сбила 220 беспилотников самолетного типа.

