Комика Артемия Останина* обвинили в создании ОПГ

Государственное обвинение утверждает, что стендап-комик Артемий Останин* (внесен в список террористов и экстремистов) создал организованную преступную группу для систематической публикации в интернете видео, содержащих оскорбления религиозных чувств верующих и унижение достоинства людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщила прокурор на заседании в Мещанском районном суде Москвы, передаёт корреспондент РИА Новости.
По версии обвинения, Останин* (внесен в список террористов и экстремистов), руководя группой, преследовал цель спровоцировать широкое общественное обсуждение своей деятельности. Участники этой группы, как заявила прокурор, выполняли различные функции: от разработки текстов и видеосъёмки до монтажа и публикации материалов на личном канале комика. Личности других соучастников следствием не установлены.
В понедельник суд приступил к рассмотрению дела по существу. Останин* (внесен в список террористов и экстремистов) не признаёт вину по предъявленным статьям: части 1 статьи 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих) и пункту «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).
Следствие считает, что 7 марта прошлого года комик выступил в одном из столичных развлекательных заведений с юмористическим номером, содержащим высказывания, оскорбляющие верующих. Кроме того, 15 марта он, по версии обвинения, публично унизил лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность, сопровождая это угрозами насилия. Записи обоих выступлений были размещены в интернете.
Ранее сообщалось, что комику Артемию Останину* (внесен в список террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей до июня 2026 года.
* — внесен в список террористов и экстремистов.