Комика Артемия Останина* обвинили в создании ОПГ

По версии обвинения, Останин* (внесен в список террористов и экстремистов), руководя группой, преследовал цель спровоцировать широкое общественное обсуждение своей деятельности. Участники этой группы, как заявила прокурор, выполняли различные функции: от разработки текстов и видеосъёмки до монтажа и публикации материалов на личном канале комика. Личности других соучастников следствием не установлены.