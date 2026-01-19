В Раде заявили, что ТЦК зарабатывают на взятках более €2 млрд в год

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сотрудники ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах более двух миллиардов евро в год.
«Теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более двух миллиардов евро», — заявил Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.
Он также назвал беспределом то, что «происходит сегодня в ТЦК». В качестве примера депутат Рады указал на случаи, когда военкомы на Украине «и тех, кого надо, и тех, кого не надо» сажают в автобусы.
Ранее сообщалось, что жители Полтавской области блокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным.