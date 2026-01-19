Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде заявили, что ТЦК зарабатывают на взятках более €2 млрд в год

Депутат Рады Дмитрий Разумков назвал беспределом то, что «происходит сегодня в ТЦК».

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что сотрудники ТЦК зарабатывают на коррупционных схемах более двух миллиардов евро в год.

«Теневой бюджет ТЦК сегодня составляет, по разным оценкам, более двух миллиардов евро», — заявил Дмитрий Разумков в эфире YouTube-канала Politeka Online.

Он также назвал беспределом то, что «происходит сегодня в ТЦК». В качестве примера депутат Рады указал на случаи, когда военкомы на Украине «и тех, кого надо, и тех, кого не надо» сажают в автобусы.

Ранее сообщалось, что жители Полтавской области блокировали автобус ТЦК и помогли сбежать мобилизованным.