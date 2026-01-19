Психолог оценила идею продлить время работы детсадов

В России предложили продлить работу детских садов до 20:00, чтобы мамы и папы успевали забирать малышей после работы. По мнению семейного психолога Натальи Панфиловой, детям поздно освобождающихся родителей при таком графике будет действительно легче. Об этом пишет «Ридус».
«Если всех детей разбирают в шесть часов, а мама этого ребенка не может никак забрать, то он там сидит один. Не говоря о недовольстве персонала, что всех разобрали, а они вынуждены из-за этого ребенка остаться. Ребенок чувствует себя в некотором напряжении и чувствует напряжение взрослых, ничего хорошего в этом нет», — пояснила психолог.
По ее словам, продление работы детсадов потребует дополнительных смен, ведь воспитатели тоже люди, но эту проблему можно решить, разделив детей на дневную и вечернюю группы.
Панфилова отметила, что дети будут спокойнее и увереннее, если смогут оставаться в садике до 20:00 вместе с другими малышами, а воспитатели смогут занять это время полезными занятиями, не торопясь с планом дня.
Ранее KP.RU провел опрос и узнал, как россияне относятся к продлению работы детских садов: 37% хотели бы, чтобы сады работали до 20:00, а 40% считают, что детей пора забирать домой уже в 19:00.