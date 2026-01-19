Психолог оценила идею продлить время работы детсадов

«Если всех детей разбирают в шесть часов, а мама этого ребенка не может никак забрать, то он там сидит один. Не говоря о недовольстве персонала, что всех разобрали, а они вынуждены из-за этого ребенка остаться. Ребенок чувствует себя в некотором напряжении и чувствует напряжение взрослых, ничего хорошего в этом нет», — пояснила психолог.