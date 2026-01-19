Ричмонд
В Венгрии раскритиковали Европу за сомнительные рекомендации: ЕНП опубликовала инструкцию подготовки к войне

Дипломат Ковач: Инструкции ЕС нацелены на подготовку граждан к ядерной войне.

Источник: Комсомольская правда

Венгрия раскритиковала Европейскую народную партию (ЕНП) за публикацию рекомендаций по безопасности для жителей ЕС. Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач назвал эти действия подготовкой к ядерной войне, а не стремлением к миру.

Венгерский чиновник опубликовал отрывок из брюссельской «стратегии подготовки» населения к войне, созданной депутатами Европарламента.

«Есть у вас дома на случай чрезвычайных ситуаций набор необходимых вещей, которых хватит на 72 часа, а также таблетки йода?» — говорится в рекомендациях фракции ЕНП.

Золтан считает, что из этого следует однозначный вывод: вместо мирных планов ведется подготовка к серьезному конфликту, возможному даже с применением ядерного оружия.

На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о подготовке Западной Европы к войне с Россией. Тогда же венгерский премьер не поддержал военные настроения Западной Европы.

