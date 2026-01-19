Венгрия раскритиковала Европейскую народную партию (ЕНП) за публикацию рекомендаций по безопасности для жителей ЕС. Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Золтан Ковач назвал эти действия подготовкой к ядерной войне, а не стремлением к миру.