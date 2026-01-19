После сильнейшей вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. После сильнейшей в новом году вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря со средним индексом геомагнитной активности, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Накануне произошла первая в 2026-м вспышка, которой присвоили балл Х1.95. В лаборатории сообщили, что выброшенная плазма дойдет до Земли в полдень по московскому времени 20 января и может вызвать магнитные бури вплоть до уровня G4.
Кроме того, во второй половине дня в понедельник Лаборатория солнечной астрономии опубликовала графики геомагнитной активности и скорости солнечного ветра, по которым было видно, что эти параметры снижаются. Ученые сравнили такую обстановку в околоземном пространстве с затишьем перед бурей.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигаторов, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.