В аэропорту Саратова ввели временные ограничения для самолетов

Срочная новость.
В авиагавани Саратова введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Данные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
В авиагавани Саратова введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Данные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.
Срочная новость.
В авиагавани Саратова введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов.
Данные меры носят временный характер и связаны с обеспечением безопасности полетов. Об этом сообщили в Росавиации.