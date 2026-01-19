Посольство РФ призвало россиян в Гватемале быть осторожными из-за криминала

Посольство России в Гватемале призвало российских граждан соблюдать повышенные меры предосторожности в связи с ухудшением криминальной обстановки в стране. Рекомендации адресованы как россиянам, уже находящимся на территории республики, так и тем, кто планирует поездку в ближайшее время.
Дипломатическое представительство советует следовать указаниям местных властей, сохранять бдительность и воздерживаться от посещения районов, неблагополучных с точки зрения уровня преступности. Отмечается, что в рамках борьбы с организованной преступностью в стране зафиксирован всплеск криминальной активности, в результате которого пострадали сотрудники правоохранительных органов.
Власти Гватемалы принимают оперативные меры по пресечению деятельности преступных группировок и поддержанию общественного порядка.
Ранее президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны сроком на 30 дней на фоне резкого роста преступности, бунтов в тюрьмах и участившихся нападений на сотрудников сил безопасности.