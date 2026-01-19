Посольство РФ призвало россиян в Гватемале быть осторожными из-за криминала

Посольство России в Гватемале призвало российских граждан соблюдать повышенные меры предосторожности в связи с ухудшением криминальной обстановки в стране. Рекомендации адресованы как россиянам, уже находящимся на территории республики, так и тем, кто планирует поездку в ближайшее время.