На Земле началась магнитная буря после сильнейшей в году вспышки на Солнце

По данным учёных, текущий уровень геомагнитной активности соответствует средним значениям (G2). Однако уже в ближайшие часы она усилится до уровня G4 (очень сильная), чего в наступившем году ещё не наблюдалось.
«В течение 20−30 минут начнётся геомагнитная буря уровня G4. Если у Вас чистое небо, ищите полярные сияния. Из-за отказа части систем спутника ACE, прогноз полярных сияний на сайте может работать некорректно», — говорится в сообщении лаборатории.
Ранее Life.ru писал, что солнечный выброс плазмы вызовет во вторник магнитную бурю класса G3/G4. Учёные пояснили: по пятибалльной шкале G4 означает очень сильную бурю, а G5 — экстремальную. Во время такого события нижняя граница полярных сияний может опуститься до 50 градусов северной широты.
